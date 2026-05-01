В Боснии сотни рабочих протестовали против закрытия металлургического завода
Новости — Пятница, 1 мая 2026, 18:26 —
В боснийском городе Зеница сотни рабочих в пятницу, 1 мая, вышли на марш протеста против закрытия последнего металлургического завода страны.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Демонстранты считают, что остановка предприятия означает конец эпохи тяжелой промышленности в Боснии и Герцеговине и ставит под угрозу тысячи рабочих мест.
Речь идет о 130-летнем металлургическом заводе в Зенице, который прекратил работу на прошлой неделе. По словам протестующих, это решение стало очередным ударом по отрасли после закрытия коксового завода в Лукаваце в феврале этого года.
Во время марша участники акции свистели в свистки, несли флаги профсоюзов и скандировали лозунги с требованием возобновить работу предприятия.
"Без металлургического завода в Зенице – Зеницы не существует", – заявил один из участников протеста Авдия Халилович.
Боснийская компания Pavgord, которая в прошлом году приобрела завод у ArcelorMittal, объяснила остановку производства логистическими трудностями, более дешевым импортом стали и отсутствием государственной поддержки для защиты отрасли.
Между тем премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич сообщил, что региональное правительство заинтересовано в возможном приобретении завода и помощи в возобновлении производства.
В этот же день в Италии первомайские акции прошли на фоне столкновений в Турине и протестов работников в регионе Апулия из-за экономических проблем и промышленного кризиса.
А также писали, что турецкая полиция применила слезоточивый газ и арестовала десятки участников демонстраций в Стамбуле.