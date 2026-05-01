В Боснии сотни рабочих протестовали против закрытия металлургического завода

В боснийском городе Зеница сотни рабочих в пятницу, 1 мая, вышли на марш протеста против закрытия последнего металлургического завода страны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Демонстранты считают, что остановка предприятия означает конец эпохи тяжелой промышленности в Боснии и Герцеговине и ставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Речь идет о 130-летнем металлургическом заводе в Зенице, который прекратил работу на прошлой неделе. По словам протестующих, это решение стало очередным ударом по отрасли после закрытия коксового завода в Лукаваце в феврале этого года.

Фото: Reuters

Во время марша участники акции свистели в свистки, несли флаги профсоюзов и скандировали лозунги с требованием возобновить работу предприятия.

"Без металлургического завода в Зенице – Зеницы не существует", – заявил один из участников протеста Авдия Халилович.

Боснийская компания Pavgord, которая в прошлом году приобрела завод у ArcelorMittal, объяснила остановку производства логистическими трудностями, более дешевым импортом стали и отсутствием государственной поддержки для защиты отрасли.

Между тем премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Нермин Никшич сообщил, что региональное правительство заинтересовано в возможном приобретении завода и помощи в возобновлении производства.

В этот же день в Италии первомайские акции прошли на фоне столкновений в Турине и протестов работников в регионе Апулия из-за экономических проблем и промышленного кризиса.

А также писали, что турецкая полиция применила слезоточивый газ и арестовала десятки участников демонстраций в Стамбуле.