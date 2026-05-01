СМИ: Трамп ввел новые санкции против Кубы

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 мая, подписал указ, расширяющий санкции США против кубинского правительства.

Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники, передает "Европейская правда".

По словам представителей, новые санкции направлены против лиц, организаций и связанных с ними структур, которые поддерживают силовые структуры кубинского правительства или причастны к коррупции или серьезным нарушениям прав человека, а также против агентов, должностных лиц или сторонников правительства.

Впрочем, пока неизвестно, на кого именно распространяются санкции.

Указ позволяет вводить вторичные санкции за осуществление или содействие транзакциям с лицами, на которых распространяется действие указа, отметили чиновники.

"Куба создает благоприятную среду для враждебных иностранных разведывательных, военных и террористических операций менее чем в 100 милях от американской территории", – сказал один из чиновников.

США возобновили давление на Кубу в январе, когда начали операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что привело к сильнейшему экономическому кризису на острове со времен распада Советского Союза.

До свержения Мадуро Куба в значительной степени зависела от Венесуэлы в импорте топлива. Американский президент Дональд Трамп заявил в марте, что США "ведут переговоры с Кубой" и верят, что вмешательство в Венесуэле создаст дополнительное давление на Кубу.

Ранее Трамп заявлял, что перед Кубой сначала нужно разобраться с Ираном.

Затем Трамп заявил, что Куба находится на грани краха, и Соединенные Штаты могут делать с островом все, что захотят.