AP: Белый дом сообщил Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана

В пятницу, 1 мая, Белый дом в письме Конгрессу заявил, что боевые действия против Ирана "завершились", несмотря на то, что американские вооруженные силы остаются в регионе.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, этим сообщением Трамп "фактически обходит установленный законом срок" 1 мая для получения одобрения членов Конгресса на продолжение войны с Ираном.

В письме Трамп заявил, что боевые действия против Ирана "завершились". Впрочем, как отмечается, он также дал понять, что война может быть далека от завершения.

"Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и дальнейшие усилия по обеспечению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для США и наших Вооруженных сил, остается значительной", – заявил он.

Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Трамп заявил, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры по достижению соглашения в телефонном режиме.