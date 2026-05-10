В рядах немецких эсдеков открыты к идее о Шрёдере как переговорщике с Россией

Некоторые представители Социал-демократической партии Германии открыты к озвученному правителем РФ предложению о назначении экс-канцлера Герхарда Шредера переговорщиком от ЕС для переговорного процесса по российско-украинской войне.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Представитель фракции СДПГ в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам Адис Ахметович выразил мнение, что предложение Путина о назначении Шрёдера переговорщиком "заслуживает серьезного рассмотрения".

"Нельзя допустить, чтобы только США и Россия сами определяли будущее Украины и европейской безопасности. Нашей целью должно быть оказаться за столом переговоров. И если одно из условий для этого – привлечение экс-канцлера Шрёдера, то это стоит тщательно рассмотреть, в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами, и не торопиться категорически отвергать это", – прокомментировал Ахметович.

Еще один депутат СДПГ, занимающийся внешнеполитическими вопросами, Ральф Штенгер также считает, что предложение Путина относительно Шредера стоит обсудить.

"Я приветствую любые инициативы, которые могли бы способствовать завершению войны... Если этого получится достичь благодаря кому-то вроде Шредера – было бы неправильно отвергать это", – прокомментировал Штенгер.

"Если мы не хотим, чтобы Путин и Трамп сами решали относительно будущего Украины, нужно использовать каждую возможность, какой бы малой она ни была", – добавил Штенгер, одновременно подчеркнув, что ни о чем нельзя договариваться без согласия на это со стороны Украины.

Бывший лидер фракции Рольф Мютцених отреагировал более сдержанно, отметив, что "было бы странно, если бы переговорщика назначала одна из воюющих сторон". Одновременно он подчеркнул, что "все, кто не хотят оставлять вопрос на волю Путина и Трампа" должны искать пути для того, чтобы ЕС тоже стал участником переговорного процесса, и приветствовал то, что таких голосов становится больше.

Бывший председатель комитета по вопросам внешней политики от СДПГ Михаэль Рот отреагировал критически. "Это не похоже на серьезное дипломатическое предложение, а скорее является попыткой делать вид готовности говорить – и посеять новый раскол в Европе", – сказал Рот, добавив, посредник в переговорном процессе "не может быть товарищем Путина".

"Важно, чтобы для Украины эта кандидатура также была приемлемой. Ни Москва, ни мы не можем решать за Киев", – сказал он в комментарии Tagesspiegel. Также он отметил, что "те, кто серьезно хочет мира, должны были бы начать с прекращения огня".

Как сообщалось, 9 мая глава Кремля Владимир Путин заявил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом на роль переговорщика между Европейским Союзом и Россией.

У Шрёдера отметили, что он не хочет давать комментариев по этому поводу.

82-летний Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля.

Шрёдер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года, и после встреч утверждал, что Россия заинтересована в прекращении войны.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шрёдера, но неудачно.

Сообщалось, что Шрёдера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.

В январе 2026 года Шрёдер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

