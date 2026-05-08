Прем'єрка Латвії анонсувала "серйозну розмову" з міністром оборони через інциденти з дронами

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня має намір поговорити з міністром оборони Андрісом Спрудсом про нещодавні інциденти з безпілотниками та те, чому не спрацювали системи виявлення та оповіщення.

Заяву очільниці уряду Латвії наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Сіліня, "розмова буде дуже серйозною".

"Щось пішло не так. Ми не можемо допустити, щоб ця ситуація тривала" – додала вона.

За словами латвійської прем’єрки, вона має намір поговорити зі Спрудсом відразу після того, як він наступного тижня повернеться з короткої відпустки.

"Хочу сказати мешканцям Латгалії, що не залишу цю ситуацію без змін. Ми не можемо дозволити, щоб вона тривала", – наголосила Сіліня.

Вона додала, що латвійським збройним силам необхідно переглянути алгоритм дій у разі вторгнення дронів.

Сіліня також зазначила, що служби негайно вирушили на пошуки обох збитих дронів, а також відповідали на запитання мешканців, однак потрібні кращі рішення.

Водночас прем’єрка ухилилась від відповіді на запитання про можливість відставки міністра оборони.

"Оборона – це сфера, яку ми суттєво підтримали, забравши кошти з інших напрямків. Бюджет у 2 мільярди євро все ж вимагає і від міністра більшого розуміння того, що з нього будуть питати", – сказала Сіліня.

На повторне запитання про те, чи повинен Спрудс взяти на себе відповідальність і піти у відставку, прем'єр-міністр відповіла: "Ситуація непроста, перед міністром поставлені завдання, але я точно не оцінюю цю ситуацію як хорошу та задовільну. Він це знає".

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Кілька латвійських опозиційних партій закликали до відставки міністра оборони через інциденти з дронами.

Сам Спрудс заявив, що готовий взяти на себе відповідальність за те, що дрони, які вторглися до Латвії в ніч на четвер, не були безпечно збиті.