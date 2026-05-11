Трампу не понравился ответ Ирана на мирные предложения США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ответ Ирана на последние мирные предложения со стороны США.

Об этом он сказал в телефонном интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Портал напоминает, что США ждали ответа Ирана 10 дней, и он поступил в воскресенье.

Белый дом надеялся, что позиция Ирана продемонстрирует дальнейший прогресс в направлении заключения соглашения, однако первая реакция Трампа свидетельствует об обратном.

"Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ", – сказал Трамп.

При этом президент США отказался вдаваться в подробности относительно того, что именно содержалось в ответе иранской стороны.

Трамп сообщил, что в воскресенье он разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсуждал, среди прочего, ответ Ирана.

"Это был очень приятный разговор. У нас хорошие отношения, но это моя ситуация, а не всех остальных", – сказал он.

В то же время Трамп не дал четкого ответа, намерен ли он продолжать переговоры или, возможно, прибегнет к военным действиям.

Ранее иранское информагентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения относительно условий завершения войны.

При этом собеседник агентства не рассказал подробностей об этом ответе.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что США и Иран уже на следующей неделемогут возобновить переговоры в столице Пакистана Исламабаде.

До этого сообщалось, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума, определяющего рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.