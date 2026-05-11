Британия и Франция проведут новую встречу по поводу миссии в Ормузском проливе

В понедельник, 11 мая, представители более 40 стран соберутся на встречу, чтобы обсудить свой военный вклад в миссию под руководством европейских стран по сопровождению судов через Ормузский пролив после установления стабильного перемирия между Ираном и США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что эти страны предоставят силы для разминирования, сопровождения и патрулирования воздушного пространства в рамках оборонной военно-морской миссии под руководством Великобритании и Франции, призванной обеспечить безопасность торговых судов, пытающихся пройти через этот пролив.

"Мы превращаем дипломатическое соглашение в практические военные планы по восстановлению доверия к судоходству через Ормузский пролив", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, который будет сопредседательствовать на встрече вместе со своей французской коллегой Катрин Вотрен.

Заместитель министра иностранных дел Ирана ответил, что любые подобные планы будут рассматриваться как эскалация американо-израильской войны против Ирана и встретят военный ответ.

"Любое развертывание и размещение внерегиональных эсминцев вокруг Ормузского пролива под предлогом "защиты судоходства" – это не что иное, как эскалация кризиса, милитаризация жизненно важного водного пути и попытка скрыть истинную причину опасности в регионе", – заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Он добавил, что реакция Ирана будет "решительной и немедленной".

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, после того как 28 февраля разразилась война в результате ударов США и Израиля.

С тех пор США ввели морскую блокаду. Это привело к потрясениям на рынках нефти и газа, вызвав резкий рост цен на топливо и оказывая давление на потребителей во всем мире.

Между тем стало известно, что Великобритания развернет один из своих военных кораблей HMS Dragon в рамках миссии, которая начнется только после достижения соглашения о прочном прекращении огня или мирного соглашения.

Напомним, 4 мая президент США Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив. Впрочем, на следующий день он приостановил этот проект.

В свою очередь испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.