Трамп заявил об освобождении пяти заключенных из России и Беларуси

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал то, что США добились освобождения польских и молдавских заключенных, которые находились в тюрьмах в России и Беларуси.

Об этом он написал вечером 10 мая в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

По словам Трампа, речь идет о трех польских и двух молдавских заключенных.

"Благодаря моему специальному президентскому посланнику Джону Коулу нам удалось приложить значительные усилия, чтобы это освобождение состоялось", – отметил он.

Американский президент напомнил, что его "друг", польский президент Кароль Навроцкий, встретился с ним в сентябре прошлого года и попросил помочь освободить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы.

"Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты помогают своим союзникам и друзьям. Благодарю президента Лукашенко за сотрудничество и дружбу. Это так приятно", – добавил он.

Напомним, 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут. Взамен Польша передала России археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

В рамках этого же обмена Молдова вернула из России двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александра Белана, а также гражданку России, которая работала против интересов Молдовы.