В Греции активизировали расследование по поводу дрона со взрывчаткой у своих берегов

Власти Греции активизировали расследование того, как дрон со взрывчаткой оказался в водах у западного побережья страны.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Расследование, в котором участвуют специализированные военные подразделения, было расширено в минувшие выходные после того, как саперы взорвали беспилотный аппарат в море.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что дрон, предположительно украинского производства, почти наверняка был запущен "из-за границы", хотя он не стал называть конкретную страну.

"Мы знаем, что это такое, и более-менее знаем, что в нем находится", – сказал он.

При этом министр попытался развеять опасения, что Греция не располагает военными возможностями для защиты от таких новых технологий.

"Нам нечего завидовать, мы создаем условия, чтобы наша родина могла оснастить свой боевой флот самыми современными дронами и системами противодействия дронам, которые существуют на данный момент", – добавил он.

Дрон был обнаружен недалеко от берегов Лефкады, популярного курортного острова в Ионическом море, когда его операторы потеряли контроль, и аппарат сбился с курса.

Тревога по поводу его обнаружения усилилась в субботу после того, как появились сообщения о том, что дрон содержал примерно 100 кг взрывчатки. Представители министерства обороны Греции отказались подтвердить это.

Политическая оппозиция поспешила обвинить правоцентристское правительство Афин в неготовности справиться с угрозой, которую представляет такое оружие.

В воскресенье Михалис Катринис, представитель по вопросам обороны главной оппозиционной партии ПАСОК, заявил: "Господин Дендиас сказал нам, что он "знает" [все о дроне], но греческому народу не позволяют узнать ничего о его происхождении, целях, которым он служил, и о том, как он был обнаружен, когда беспрепятственно перемещался вокруг Лефкады".

Небольшая националистическая пророссийская партия "Греческое решение" заявила, что это случайное обнаружение является доказательством "сознательной военной провокации".

Осмотр морского дрона проходил на военно-морской базе на материковой части Греции, куда устройство было доставлено. Военные источники сообщили, что эксперты изучают серийный номер, а также его встроенный GPS в поисках доказательств, указывающих на его происхождение.

Поскольку экспертные группы все чаще отмечают, что этот аппарат похож на военный беспилотник "Магура V3" украинского производства, набирает обороты и версия о том, что его целью были российские суда, перевозящие нефть и газ в Средиземном море.

