Греция поместила на карантин своего гражданина с лайнера, где произошла вспышка хантавируса

Греческий пассажир, эвакуированный с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, помещен на карантин в Афинскую университетскую больницу "Аттикон".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

По словам официальных лиц, у пассажира, личность которого не разглашается, симптомов заболевания не наблюдается.

Пассажиров эвакуировали в воскресенье с судна MV Hondius после того, как оно прибыло на испанский остров Тенерифе.

Этот греческий пассажир был одним из 26 человек, которых в воскресенье вечером доставили в Эйндховен в Нидерландах на борту голландского эвакуационного самолета.

Оттуда его на самолете C-130 ВВС Греции под медицинским наблюдением перевезли в военный аэропорт Элефсина, а затем доставили в больницу.

Он будет находиться на карантине 45 дней в специально оборудованной изоляционной камере с отрицательным давлением.

Министр здравоохранения Адонис Георгиадис сообщил, что у пассажира не наблюдалось никаких признаков или симптомов инфекции, добавив, что его поместили в карантин в качестве меры предосторожности.

"Нет абсолютно никаких поводов для беспокойства", – сказал он.

С момента начала вспышки заболевания умерли три человека, в том числе один пассажир, скончавшийся на борту.

Представители органов здравоохранения сначала заявили, что ни у одного из более чем 140 пассажиров и членов экипажа, которые все еще находятся на борту судна, не наблюдалось симптомов до начала операции по эвакуации, хотя у одного французского пассажира позже во время репатриационного рейса развились подозрительные симптомы, и его поместили в изолятор до проведения тестирования.

Норвегия направила на Тенерифе санитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.

Сообщалось, что Франция готовит эвакуацию пяти своих граждан с круизного судна MV Hondius.