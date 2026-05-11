Франція посилює санітарні протоколи, щоб не допустити поширення хантавірусу

Уряд Франції у понеділок опублікував документ із переліком заходів, яких слід дотримуватися для запобігання поширенню хантавірусу на території країни, після того як п’ять французьких пасажирів судна MV Hondius були репатрійовані в неділю.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

З огляду на ризик передачі вірусу від людини до людини уряд вирішив помістити в ізоляцію всіх, хто перебував на борту судна. Отже, після прибуття на територію країни п’ятьох французьких пасажирів негайно помістили на карантин у лікарні Біша в Парижі.

Будь-яка особа, яка контактувала з кимось із них, з іншою особою, яка була інфікована, або з тими, хто "становить серйозний ризик зараження хантавірусом штаму "Анди", також може підлягати карантинним або ізоляційним заходам, передбачають положення указу.

"Ця оцінка враховує умови, за яких відбувалися ці контакти, та, у разі необхідності, засоби індивідуального захисту, які вони носили", – уточнюється в тексті.

Період ізоляції або карантину не повинен перевищувати 42 дні, підкреслюється в законодавчому документі, який уточнює, що префект департаменту відповідає за дотримання цих заходів.

Громадяни Франції або іноземці, які в’їхали до країни після подорожі як пасажири двох міжнародних рейсів, також повинні повідомити про це органи охорони здоров’я. Йдеться про рейси:

№ 4Z132 від 25 квітня 2026 року, що з’єднує британську територію Святої Єлени з Йоганнесбургом (Південна Африка);

№ KL592 від 25 квітня 2026 року, що з’єднує Йоганнесбург (Південна Африка) з Амстердамом (Нідерланди).

Пасажири цих двох рейсів повинні дотримуватися "домашньої карантинної ізоляції в очікуванні оцінки ризику інфікування, яка проводиться протягом трьох днів після їхнього повідомлення", вимагає указ.

За словами міністра охорони здоров’я Стефані Ріст, ці санітарні заходи, вжиті урядом, мають на меті заспокоїти французьку громадськість, яка може бути стурбована потенційним поширенням хантавірусу.

"Разом із прем’єр-міністром ми вживаємо дуже суворих заходів – найсуворіших у Європі – для захисту французького народу… Ми мусимо розірвати ланцюги передачі вірусу з самого початку", – сказав він.

Французький уряд вирішив дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка порадила запровадити 42-денний період спостереження за пасажирами судна MV Hondius.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Нагадаємо, Норвегія надала для евакуацій спеціалізований санітарний літак, оснащений у тому числі для перевезення хворих на інфекційні захворювання високого ризику.