Франция ужесточает санитарные протоколы, чтобы не допустить распространения хантавируса

Правительство Франции в понедельник опубликовало документ с перечнем мер, которые необходимо соблюдать для предотвращения распространения хантавируса на территории страны, после того как пять французских пассажиров судна MV Hondius были репатриированы в воскресенье.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Учитывая риск передачи вируса от человека к человеку, правительство решило поместить в изоляцию всех, кто находился на борту судна. Таким образом, по прибытии на территорию страны пятеро французских пассажиров были немедленно помещены на карантин в больнице Биша в Париже.

Любой человек, контактировавший с кем-либо из них, с другим лицом, которое было инфицировано, или с теми, кто "представляет серьезный риск заражения хантавирусом штамма "Анды", также может подлежать карантинным или изоляционным мерам, предусматривают положения указа.

"Эта оценка учитывает условия, при которых происходили эти контакты, и, в случае необходимости, средства индивидуальной защиты, которые они носили", – уточняется в тексте.

Период изоляции или карантина не должен превышать 42 дня, подчеркивается в законодательном документе, который уточняет, что префект департамента отвечает за соблюдение этих мер.

Граждане Франции или иностранцы, въехавшие в страну после путешествия в качестве пассажиров двух международных рейсов, также должны сообщить об этом органам здравоохранения. Речь идет о рейсах:

№ 4Z132 от 25 апреля 2026 года, соединяющем британскую территорию Святой Елены с Йоханнесбургом (Южная Африка);

№ KL592 от 25 апреля 2026 года, соединяющий Йоханнесбург (Южная Африка) с Амстердамом (Нидерланды).

Пассажиры этих двух рейсов должны соблюдать "домашнюю карантинную изоляцию в ожидании оценки риска заражения, которая проводится в течение трех дней после их уведомления", требует указ.

По словам министра здравоохранения Стефани Рист, эти санитарные меры, принятые правительством, призваны успокоить французскую общественность, которая может быть обеспокоена потенциальным распространением хантавируса.

"Вместе с премьер-министром мы принимаем очень строгие меры – самые строгие в Европе – для защиты французского народа… Мы должны разорвать цепочки передачи вируса с самого начала", – сказал он.

Французское правительство решило следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая посоветовала ввести 42-дневный период наблюдения за пассажирами судна MV Hondius.

Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Напомним, Норвегия предоставила для эвакуации специализированный санитарный самолет, оснащенный, в том числе, для перевозки больных инфекционными заболеваниями высокого риска.