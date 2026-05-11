Латвія готова прийняти більше американських військових – МЗС

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg у Брюсселі в понеділок, 11 травня, пише "Європейська правда".

Така заява Браже пролунала після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

"Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також зазначають, що ми є зразковим союзником. Тож ми будемо вітати такий розвиток подій", – акцентувала міністерка закордонних справ Латвії.

Втім, за її словами, головне – "це зберегти міцну співпрацю між США, Канадою та європейськими союзниками".

Браже акцентувала, що Латвія буде співпрацювати з Україною та її союзниками, щоб ефективніше протидіяти дронам, які залітають на її територію.

За повідомленнями ЗМІ, виведення військ США, анонсоване Вашингтоном, стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

