Латвия готова принять больше американских военных – МИД

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страна готова принять на своей территории большее количество американских военных.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg в Брюсселе в понедельник, 11 мая, пишет "Европейская правда".

Такое заявление Браже прозвучало после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о выводе 5 тысяч военных из Германии.

"Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также отмечают, что мы являемся образцовым союзником. Поэтому мы будем приветствовать такое развитие событий", – подчеркнула министр иностранных дел Латвии.

Впрочем, по ее словам, главное – "это сохранить прочное сотрудничество между США, Канадой и европейскими союзниками".

Браже подчеркнула, что Латвия будет сотрудничать с Украиной и ее союзниками, чтобы эффективнее противодействовать дронам, залетающим на ее территорию.

По сообщениям СМИ, вывод войск США, анонсированный Вашингтоном, коснется прежде всего американской механизированной бригады, дислоцирующейся в Фильзеке в Баварии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.

