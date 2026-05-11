Єврокомісарка з розширення підтримала ідею поступової інтеграції нових країн у ЄС

Заміна застарілої чинної методології розширення ЄС на нову, яка б передбачала можливість поступової інтеграції, є позитивною ідеєю і обʼєктом дискусій серед держав-членів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

"Ми все ще використовуємо методологію в процесі розширення, якій 40 років. Це означає, що ми живемо в інші часи… Ми зараз обговорюємо з державами-членами, це можливість перенесення принципів поступової інтеграції, головним чином зі спільного ринку, де ми їх зараз використовуємо, також на інші сфери, особливо на безпеку", – заявила Кос.

Вона повідомила, що зараз з цього приводу відбувається "глибоку дискусію з державами-членами".

"Я позитивно ставлюся до цього розвитку подій", – сказала єврокомісарка.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що за умови збереження високого темпу реформ Україна спроможна закрити більшість переговорних розділів протягом наступних 12-18 місяців.

Наразі технічна робота ведеться за всіма шістьма кластерами, що охоплюють 145 вимог Європейського Союзу та 1875 заходів.

За даними видання FT, темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС.

