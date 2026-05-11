Еврокомиссар по расширению поддержала идею постепенной интеграции новых стран в ЕС

Замена устаревшей действующей методологии расширения ЕС на новую, которая предусматривала бы возможность постепенной интеграции, является позитивной идеей и предметом дискуссий среди государств-членов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Кос положительно оценила идею постепенной интеграции в ЕС новых государств.

"Мы все еще используем методологию в процессе расширения, которой 40 лет. Это означает, что мы живем в другие времена… Мы сейчас обсуждаем с государствами-членами возможность переноса принципов постепенной интеграции, главным образом из общего рынка, где мы их сейчас используем, также на другие сферы, особенно на безопасность", – заявила Кос.

Она сообщила, что сейчас по этому поводу идет "глубокая дискуссия с государствами-членами".

"Я положительно отношусь к такому развитию событий", – сказала еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка заявил, что при условии сохранения высокого темпа реформ Украина способна закрыть большинство переговорных разделов в течение следующих 12–18 месяцев.

В настоящее время техническая работа ведется по всем шести кластерам, охватывающим 145 требований Европейского Союза и 1875 мер.

По данным издания FT, темп реформ и разное видение скорости вступления усилили напряженность между Украиной и ЕС.

