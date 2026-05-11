Сибига: Украина не поддерживает кандидатуру Шредера как переговорщика с РФ от ЕС

Украина выступает против идеи выдвинуть кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией от ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая.

Украинский министр подчеркнул, что есть "много других достойных лидеров", которые могут выполнять эту функцию.

"Нет, не поддерживаем. Такую кандидатуру мы не поддерживаем однозначно", – отметил Сибига.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас ранее заявила, что Шредер, который фактически является лоббистом российских государственных компаний, не может быть назначен переговорщиком от Европейского Союза по завершению российско-украинской войны.

Как сообщала "Европейская правда", официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.