Первый переговорный кластер для Украины в переговорах о вступлении в ЕС может быть открыт во время председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а еще пять – в июле 2026 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Кластер №1 в переговорах Украины о вступлении в ЕС может быть открыт еще до 30 июня, а другие – в июле 2026.

"Мы будем обсуждать Украину сегодня. Я буду призывать все государства-члены как можно скорее формально открыть все кластеры. Кластер №1 может быть открыт еще во время кипрского председательства", – заявила Кос.

Стоит заметить, что Кипр председательствует в Совете ЕС до 30 июня 2026 года.

С 1 июля начинается председательство Ирландии.

"Для остальных пяти кластеров мы надеемся, что сможем справиться с этим в июле", – отметила Кос.

Как сообщала "Европейская правда", президент Владимир Зеленский заявил, что к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины следует перейти уже в мае.

Между тем будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в вопросах венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.

Читайте подробно на эту тему: Станет ли Мадьяр новым Орбаном? Что стоит за заявлениями нового лидера Венгрии об Украине.