Сибіга: Україна має пропозиції для налагодження відносин з Угорщиною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна відкрита до "нової сторінки" відносин з Угорщиною і має пропозиції, які сприятимуть їхньому покращенню.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

У Сибіги спитали про вимоги Угорщини, зокрема щодо меншин на Закарпатті.

"Ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин. Ми маємо пакет пропозицій. Ми готові їх обговорювати з нашими угорськими партнерами, аби зняти це питання (угорських меншин в Україні. – Ред.), яке псувало і отруювало наші двосторонні відносини, з порядку денного", – сказав у відповідь міністр.

Сибіга додав, що Україна передавала відповідні сигнали щодо цього угорській стороні.

Крім того, за його словами, Україна зацікавлена у встановленні двостороннього діалогу, як на рівні очільників відомств, так і на рівні лідерів.

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр раніше заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання меншин.

Як відомо, Мадяр одразу після перемоги опозиційної "Тиси" на виборах заявив, що для налагодження добросусідських відносин з Україною питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

За даними ЗМІ, Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

