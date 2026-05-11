Сибига: у Украины есть предложения для налаживания отношений с Венгрией

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина открыта к "новой странице" отношений с Венгрией и у нее есть предложения, которые будут способствовать их улучшению.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

У Сибиги спросили о требованиях Венгрии, в частности относительно меньшинств на Закарпатье.

"Мы открыты к новой странице двусторонних отношений. У нас есть пакет предложений. Мы готовы их обсуждать с нашими венгерскими партнерами, чтобы снять этот вопрос (венгерских меньшинств в Украине. – Ред.), который портил и отравлял наши двусторонние отношения, с повестки дня", – сказал в ответ министр.

Сибига добавил, что Украина передавала соответствующие сигналы по этому поводу венгерской стороне.

Кроме того, по его словам, Украина заинтересована в установлении двустороннего диалога, как на уровне руководителей ведомств, так и на уровне лидеров.

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне на Закарпатье, чтобы обсудить вопросы меньшинств.

Как известно, Мадьяр сразу после победы оппозиционной "Тисы" на выборах заявил, что для налаживания добрососедских отношений с Украиной вопрос нацменьшинств потребует урегулирования.

По данным СМИ, Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

