Греция проинформирует ЕС о дроне со взрывчаткой у своих берегов

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформирует своих коллег на заседании министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе в понедельник о таинственном беспилотном катере, обнаруженном на прошлой неделе у берегов острова Лефкада.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

Судно, идентифицированное как беспилотный надводный катер украинского производства типа "Магура V3", которое, по сообщениям, было оснащено тремя детонаторами, в пятницу было перевезено на военно-морскую базу для осмотра.

Герапетритис заявил, что греческие власти расследуют инцидент и намерены подать официальную ноту после завершения расследования.

"Греция примет все необходимые меры, чтобы Средиземное море не стало театром военных действий", – сказал он.

Министр также предупредил о серьезной угрозе для свободы судоходства, безопасности гражданского населения и окружающей среды.

Поскольку экспертные группы все чаще отмечают, что этот аппарат похож на военный беспилотник "Магура V3" украинского производства, набирает обороты и версия о том, что его целью были российские суда, которые перевозят нефть и газ в Средиземном море.

Сообщалось, что власти Греции активизировали расследование того, как дрон со взрывчаткой оказался в водах у западного побережья страны.