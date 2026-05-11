Зеленский после разговора с Умеровым заявил об активной роли США в обмене пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал президенту Владимиру Зеленскому об итогах встреч со спецпредставителями американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В понедельник, 11 мая, Зеленский заявил, что США "остаются в дипломатии и, в частности, выступили посредником в вопросе обмена пленными".

Он отметил, что сейчас на необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена.

"Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности. Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны", – сказал он.

По словам Зеленского, отдельно и подробно Умеров доложил о контактах со странами, которые заинтересованы в Drone Deals с Украиной.

"Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 7 мая Умеров отправился в США для встречи с переговорщиками президента Дональда Трампа.

Глава государства отметил, что Украина ожидает в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны-лета.

Переговорный процесс по российско-украинской войне почти остановился с началом кампании США и Израиля против Ирана. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев "после Пасхи" так и не состоялась.