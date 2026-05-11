Литва выделяет 10 млн евро на усилия по возвращению похищенных РФ украинских детей

Литва обязуется выделить более 10 миллионов евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.

Об этом говорится в сообщении литовского Министерства иностранных дел, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, 11 мая в Брюсселе в кулуарах заседания Совета по иностранным делам глава МИД Литвы Кястутис Будрис встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министры подписали совместную декларацию, в которой Литва обязуется выделить более 10 миллионов евро на поддержку указанных инициатив.

Эта поддержка будет направлена на конкретные проекты, которые помогут детям вернуться домой, оправиться от перенесенной травмы и безопасно интегрироваться в свои сообщества.

"Судьба украинских детей – это испытание наших ценностей. Депортации и попытки стереть их идентичность являются частью жестокой агрессии России. Литва будет поддерживать Украину не только словами, но и конкретными действиями, инвестициями и долгосрочными обязательствами", – заявил Будрис.

Как сообщала "Европейская правда", также 11 мая ЕС планирует ввести новые санкции против россиян за похищение и депортацию украинских детей.

О санкциях объявят по случаю встречи высокого уровня, которую совместно возглавят Евросоюз, Украина и Канада, цель которой – запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечению России к ответственности.