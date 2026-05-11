Польша расследует, как находящийся в розыске экс-министр выехал из Венгрии в США

Польские власти выясняют обстоятельства того, как бывший генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро, в отношении которого ведется ряд расследований, выехал из Венгрии в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Марчин Босацкий, которого цитирует The Guardian.

Как отметил польский чиновник, польские власти "надеются на серьезные переговоры с нашими американскими партнерами о том, как Збигнев Зёбро оказался в Соединенных Штатах".

"Мы очень надеемся, что это дело не омрачит… традиционно хорошие двусторонние отношения между Польшей и Америкой", – сказал он.

Босацкий рассказал, что "не так давно американский посол заверил нас, что Соединенные Штаты не намерены принимать Збигнева Зёбро на своей территории".

Отдельно прокуратура Польши заявила, что расследует обстоятельства его выезда в США, чтобы выяснить, помогал ли кто-то ему "сбежать и избежать уголовной ответственности, тем самым препятствуя расследованию" возможных правонарушений.

Прокуратура также сообщила, что обратилась к США с просьбой уточнить, получили ли Зёбро или его заместитель Марчин Романовский, который также просил убежища в Будапеште, но, как сообщается, уехал оттуда в выходные, американские визы.

Если это подтвердится, прокуроры будут пытаться добиться экстрадиции из США, но предупредили, что это, вероятно, будет сложным и длительным юридическим процессом.

Напомним, Зёбро вскоре после смены власти в Польше оказался под серией расследований за предполагаемые нарушения, совершенные во время пребывания в должности. Среди прочего, ему вменяют злоупотребление средствами подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

10 февраля польская прокуратура попросила о европейском ордере на арест Зёбро.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

10 мая стало известно, что Зёбро уехал из Венгрии в США.