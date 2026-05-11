Федоров о Taurus: у нас есть собственное аналогичное оружие, но таких средств никогда не бывает достаточно

Министр обороны Михаил Федоров, комментируя актуальность поставок Украине крылатых ракет Taurus, отметил, что Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения, хотя и сейчас уже располагает собственными ракетами аналогичной дальности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Федоров заявил в понедельник, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Писториус выступал на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве.

"Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции аналогичной и больше. Но таких средств поражения никогда не бывает мало", – сказал он.

Федоров добавил, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

"Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо", – заявил глава ведомства.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия пока не планирует поставки крылатых ракет Taurus в Украину и отметил, что сегодня сама Украина имеет в своих арсеналах дальнобойное оружие, частично изготовленное при помощи Германии.

Писториус прибыл в Киев в понедельник для переговоров о расширении сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной.