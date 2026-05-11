У Мадьяра говорят, что Россия останется партнером, несмотря на угрозу безопасности Венгрии

Кандидат на должность министра иностранных дел Анита Орбан заявила, что Венгрия стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на заседании парламентского комитета в понедельник, ее заявление приводит агентство Reuters.

Анита Орбан отвечала на вопросы парламентского комитета по иностранным делам, который рассматривал ее утверждение.

"Россия останется партнером, но отношения не могут основываться на односторонней зависимости", – сказала она. "В нынешней геополитической ситуации очевидно, что политика России представляет угрозу безопасности Венгрии и Европы", – добавила Орбан.

Она отметила, что ее первой задачей будет восстановление доверия в Венгрии, которое было подорвано при предыдущем правительстве.

"Необходимо принять законы, которые обеспечат независимость судебной власти Венгрии, прозрачность государственных тендеров, возможность борьбы с коррупцией, проверку деклараций о доходах и отслеживание использования средств Европейского Союза", – заявила Анита Орбан.

Она также подчеркнула, что Венгрия не будет посылать солдат или оружие в Украину.

Также Орбан заявила, что ее страна больше не будет использовать право вето в отношении политики Европейского Союза как инструмент шантажа.

Кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань заявил в понедельник, что Венгрия пересмотрит вопрос финансирования и реализации проекта расширения АЭС "Пакш", где генподрядчиком является российская государственная компания "Росатом".

В субботу, 9 мая, Петер Мадьяр официально приступил к исполнению полномочий венгерского премьер-министра.

