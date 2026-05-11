Президент Румынии Никушор Дан в четверг-пятницу проведет официальные консультации с партиями по формированию нового правительства.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, 14-15 мая Никушор Дан проведет официальные консультации с представленными в парламенте политическими партиями по формированию нового правительства.

Дан якобы рассматривает четыре сценария. По первому, будет сформировано правительство меньшинства вокруг Национальной либеральной партии и Союза спасения Румынии. В то же время возвращение Боложана на должность премьера в таком случае уже не планируется.

Еще один вариант – правительство меньшинства вокруг Социально-демократической партии, с Сорином Гриндяну на посту премьера.

Еще два сценария, который рассматривает президент – создание "политического правительства" во главе с премьером-технократом, или же полностью технократического правительства.

По словам источников, Никушор Дан также представит "дорожную карту" для будущего правительства, которую следует будет выполнять независимо от того, какой из сценариев создания правительства реализуется.

Напомним, в начале мая Румыния погрузилась в политический кризис после того, как социал-демократы вышли из коалиции, а затем смогли объявить недоверие правительству Илие Боложана.

Президент Румынии Никушор Дан в своем первом заявлении после отставки правительства Боложана выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

Ожидается, что процесс формирования нового правительства может длиться неделями; правительство Боложана на этот период продолжит работать в роли временного.

