МЗС: четверо українців залишаться на судні, де спалахнув хантавірус, до прибуття в Нідерланди

Міністерство закордонних справ заявило, що українці залишають на борту судна MV Hondius, на якому виявили симптоми хантавірусу.

Про це МЗС повідомило у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Як повідомили в МЗС, четверо громадян України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів.

Після прибуття їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину.

У МЗС наголосили, що консульські посадові особи України перебувають у контакті з іншим українцем, який має залишити судно в рамках часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

У відомстві акцентували, що наразі ознак хвороби у громадян України не зафіксовано.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Нагадаємо, Норвегія надала для евакуацій спеціалізований санітарний літак, оснащений у тому числі для перевезення хворих на інфекційні захворювання високого ризику.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що в одного із французів, які були репатрійовані з борту судна MV Hondius, виявили симптоми хантавірусу.