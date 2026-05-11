Во Франции установили более 20 человек, контактировавших с больными хантавирусом

Во Франции в настоящее время установили 22 человека, которые потенциально могут быть заражены хантавирусом из-за контакта с больными.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Французские органы здравоохранения установили среди французских граждан и резидентов 22 человека, которые имели контакт с больными хантавирусом.

Восемь из них были пассажирами рейса с острова Св. Елены в Йоханнесбург, которым летела больная гражданка Нидерландов, которая впоследствии умерла в Йоханнесбурге.

В Министерстве здравоохранения Франции сообщили, что этих людей сразу поместили на карантин. Их результаты тестов оказались отрицательными.

Еще 14 человек – те, кто летели из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту этого самолета короткое время пробыла вышеупомянутая гражданка Нидерландов (в итоге самолет полетел без нее, поскольку решили, что ей слишком плохо). Как уже сообщали, после контакта с женщиной хантавирус подозревают у стюардессы рейса и другой пассажирки из Испании.

В ведомстве отмечают, что всех их идентифицировали и сконтактировали с ними. Региональным органам здравоохранения поручили наблюдать за этими пассажирами, пока они будут отбывать 6-недельный карантин дома на самоизоляции.

Ранее сообщили, что болезнь подтвердилась у одной из эвакуированных с MV Houndius француженки - симптомы проявились уже во время репатриационного рейса с Тенерифе.

Пассажиры, а также все, кто контактировал с ними или с другими лицами, имеющими "серьезный риск заражения", могут быть подвергнуты изоляции на срок до 42 дней.

Четверо украинцев останутся на судне, где произошла вспышка хантавируса, до его прибытия в Нидерланды.