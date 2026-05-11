Коаліція з повернення викрадених РФ українських дітей збереться в Канаді 28-29 вересня

Наступне засідання Міжнародної коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей відбудеться у Торонто (Канада) 28-29 вересня 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, яка співголовує на засіданні Коаліції 11 травня.

"Канада прийматиме саміт 28 та 29 вересня в Торонто… Ми будемо розвивати роботу, яку ми виконали сьогодні", – заявила Ананд.

Вона пообіцяла, що учасники коаліції "забезпечать єдність у зусиллях повернути українських дітей додому до їхніх сімей, де вони мають бути".

"Ми будемо продовжувати працювати разом, щоб розбудовувати коаліцію все більшої кількості країн, щоб забезпечити нашу колективну роботу над поверненням українських дітей додому", – підкреслила канадська міністерка.

Як повідомляла "Європейська правда", Міжнародна коаліція з повернення українських дітей, викрадених Росією, збільшилася до 49 держав після приєднання Кіпру, Швейцарії, Монако та Панами.

11 травня ЄС оголосив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Також санкції проти Росії запровадила Британія.

Про санкції оголосили з нагоди зустрічі високого рівня у Брюсселі 11 травня, яку спільно очолюють Євросоюз, Україна та Канада та яка має за мету запланувати конкретні кроки з повернення викрадених Росією дітей в Україну та притягнення РФ до відповідальності.

Також повідомлялося, що Литва зобов’язується виділити понад 10 млн євро на підтримку ініціатив, пов’язаних із поверненням викрадених РФ дітей, психологічною та медичною реабілітацією, зміцненням системи опіки та забезпеченням відповідальності за злочини.