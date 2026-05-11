Коалиция по возвращению похищенных РФ украинских детей соберется в Канаде 28-29 сентября

Следующее заседание Международной коалиции по возвращению похищенных РФ украинских детей состоится в Торонто (Канада) 28-29 сентября 2026 года.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, сопредседательствующая на заседании Коалиции 11 мая.



Канада соберет следующую встречу высокого уровня по похищенным Россией украинским детям.



"Канада примет саммит 28 и 29 сентября в Торонто… Мы будем развивать работу, которую мы выполнили сегодня", – заявила Ананд.



Она пообещала, что участники коалиции "обеспечат единство в усилиях вернуть украинских детей домой к их семьям, где они должны быть".



"Мы будем продолжать работать вместе, чтобы развивать коалицию все большего числа стран, чтобы обеспечить нашу коллективную работу по возвращению украинских детей домой", – подчеркнула канадский министр.



Как сообщала "Европейская правда", Международная коалиция по возвращению украинских детей, похищенных Россией, увеличилась до 49 государств после присоединения Кипра, Швейцарии, Монако и Панамы.



11 мая ЕС объявил санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий. Также санкции против России ввела Британия.



О санкциях объявили по случаю встречи высокого уровня в Брюсселе 11 мая, которую совместно возглавляют Евросоюз, Украина и Канада и которая имеет целью запланировать конкретные шаги по возвращению похищенных Россией детей в Украину и привлечение РФ к ответственности.



Также сообщалось, что Литва обязуется выделить более 10 млн евро на поддержку инициатив, связанных с возвращением похищенных РФ детей, психологической и медицинской реабилитацией, укреплением системы опеки и обеспечением ответственности за преступления.