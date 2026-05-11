Каллас рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.

В новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского теневого флота.



Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".



"Что касается 21-го пакета, есть призыв к государствам-членам выдвигать предложения. Итак, мы нацелены на военно-промышленный комплекс России", – сообщила Каллас "ЕвроПравде".



Она добавила, что новый пакет также может касаться и теневого флота РФ.



Кая Каллас также рассказала, что государства ЕС договорились вводить санкции против России "на постоянной основе", не дожидаясь, пока соберется большой пакет.



"Мы не собираем большой пакет вместе, а просто (вводим санкции) на постоянной основе, когда будем видеть, что это действительно поможет достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы лишить Россию средств для финансирования этой войны", – пояснила главный дипломат ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна спрогнозировал, что следующий, 21-й пакет санкций против России должен нацелиться на российскую энергетику, прежде всего морские перевозки нефти.



Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, что поддерживают военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставок российской нефти.



11 мая ЕС объявил санкции против физических и юридических лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий. Также санкции против России за похищение украинских детей ввела Британия..