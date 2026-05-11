На рейсі з Іспанії до Нідерландів шукали бомбу через "ісламістський" жарт пасажира

Рейс з іспанської Малаги до Амстердаму у Нідерландах цими вихідними затримався на багато годин через "жарт" невстановленої особи – у літаку фіксувалась точка роздачі Wi-Fi, підписана ісламістською погрозою про бомбу.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент з авіарейсом KLM з Малаги до аеропорту Амстердаму "Схіпхол" стався ще у суботу ввечері, проте відомо про нього стало пізніше.

Після посадки пасажирів на борт серед доступних точок Wi-Fi з’явився пристрій, схоже, когось із пасажирів, підписаний фразою "Аллах Акбар – на борту є бомба".

Екіпаж негайно оповістив правоохоронні органи, після чого пасажирів евакуювали. Упродовж наступних кількох годин вибухотехніки ретельно перевіряли увесь літак.

У підсумку нічого небезпечного не виявили, а жартівника так і не встановили. Літак врешті вилетів до Амстердаму.

"Ми завжди сприймаємо подібні повідомлення дуже серйозно і вживаємо заходів безпеки у тісній співпраці з місцевими органами. Безпека наших пасажирів та членів екіпажу – найперший пріоритет", – прокоментували у KLM.

У березні в польському Кракові зняли з рейсу пасажира, який пожартував про ядерну бомбу у своєму багажі.

У січні українку не допустили на рейс у Варшаві через напис "бомба" на чолі.