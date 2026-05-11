На рейсе из Испании в Нидерланды искали бомбу из-за "исламистской" шутки пассажира

Рейс из испанской Малаги в Амстердам в Нидерландах в эти выходные задержался на много часов из-за "шутки" неустановленного лица – в самолете фиксировалась точка раздачи Wi-Fi, подписанная исламистской угрозой о бомбе.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент с авиарейсом KLM из Малаги в аэропорт Амстердама "Схипхол" произошел еще в субботу вечером, однако известно о нем стало позже.

После посадки пассажиров на борт среди доступных точек Wi-Fi появилось устройство, похоже, кого-то из пассажиров, подписанное фразой "Аллах Акбар – на борту есть бомба".

Экипаж немедленно оповестил правоохранительные органы, после чего пассажиров эвакуировали. В течение следующих нескольких часов взрывотехники тщательно проверяли весь самолет.

В итоге ничего опасного не обнаружили, а шутника так и не установили. Самолет наконец вылетел в Амстердам.

"Мы всегда воспринимаем подобные сообщения очень серьезно и принимаем меры безопасности в тесном сотрудничестве с местными органами. Безопасность наших пассажиров и членов экипажа – самый первый приоритет", – прокомментировали в KLM.

В марте в польском Кракове сняли с рейса пассажира, который пошутил о ядерной бомбе в своем багаже.

В январе украинку не допустили на рейс в Варшаве из-за надписи "бомба" на лбу.