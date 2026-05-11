Трамп назвал перемирие с Ираном слабым, а его ответ – "куском мусора"

В понедельник президент США Дональд Трамп подробно рассказал о своем отношении к ответу Ирана на последние мирные предложения Америки.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил журналистам, что предложение Тегерана неприемлемо, и отметил, что у него есть план по дальнейшим переговорам.

"Это было просто неприемлемо. Знаете, многие говорили: "Ну, есть ли у него план?" Да, конечно, у них есть... У меня лучший план за всю историю. И Иран потерпел военное поражение. Полное. У них осталось немного того, что они, вероятно, накопили за это время. Мы уничтожим это примерно за день. Но у меня есть план. Знаете, это очень простой план. Не знаю, почему вы не говорите так, как есть. Иран не может иметь ядерного оружия. Они очень опасны. Они очень нестабильны", – сказал Трамп.

На вопрос о состоянии перемирия с Тегераном Трамп ответил, что оно "невероятно слабое".

"Я бы сказал, что сейчас это самое слабое перемирие. После того как я прочитал тот кусок мусора, который они нам прислали. Я даже не дочитал его до конца. Я сказал: "Не буду тратить время на чтение". Я бы сказал, что сейчас это одно из самых слабых перемирий", – отметил он.

Ранее иранское информагентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения относительно условий завершения войны.

В Иране заявили, что их встречное предложение о прекращении американо-израильской войны было разумным и щедрым.