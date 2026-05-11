Первые члены правительства Британии подали в отставку, призвав Стармера уйти

Двое младших членов правительства Великобритании подали в отставку и призвали Кира Стармера уйти с поста лидера Лейбористской партии после того, как на выборах на прошлой неделе она потерпела поражение.

Том Ратленд, парламентский частный секретарь министра охраны окружающей среды, заявил, что премьер-министр должен сейчас определить график своего ухода с поста и избрания нового лидера, который возглавит Лейбористскую партию и страну. Парламентский частный секретарь – это член парламента Великобритании, который работает неоплачиваемым помощником министра.

Джо Моррис, который является парламентским частным секретарем министра здравоохранения, сказал, что в интересах страны и партии премьер-министр должен определить быстрый график, чтобы обеспечить назначение нового лидера Лейбористской партии.

По данным Sky News, уже более полусотни депутатов от Лейбористской партии призвали Стармера уйти в отставку.

В Лейбористской партии усилились разговоры об отстранении Стармера после того, как партия потеряла сотни мест на выборах в советы Англии и парламенты Шотландии и Уэльса.

В понедельник Стармер обратился к Лейбористской партии и избирателям с призывом остаться с ним и избежать борьбы за лидерство, которая, по его словам, принесет лишь хаос.

Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.