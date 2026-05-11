В Польше строят морской ветропарк, который обеспечит энергией 2,5 млн домохозяйств

В Балтийском море начали устанавливать моностолбы для турбин одного из крупнейших энергетических проектов в Польше – морского ветропарка Baltica 2, который в перспективе обеспечит электроэнергией до 2,5 миллиона домохозяйств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Проект, реализуемый компаниями PGE и Orsted, имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны и трансформации польского энергетического баланса.

В понедельник в Гданьске представители PGE и Orsted объявили о начале установки моностолбов под турбины Baltica 2. В Балтийском море, примерно в 40 километрах от побережья, будет возведено в общей сложности 111 фундаментов – 107 под ветрогенераторы и четыре под морские электростанции.

Министр климата и окружающей среды Паулина Хенниг-Клоска подчеркнула, что развитие морской ветроэнергетики является фундаментом нового польского энергетического микса и гарантией энергетической безопасности и суверенитета.

В ближайшие месяцы на Балтийском море появятся другие элементы инфраструктуры – экспортные кабели, морские электростанции и сами ветрогенераторы.

Согласно графику, все работы должны завершиться в четвертом квартале 2026 года.

После завершения строительства Baltica 2 станет одним из столпов польской энергетической системы. Парк мощностью 1,5 ГВт сможет обеспечить электроэнергией около 2,5 миллиона домохозяйств.

Первая энергия поступит в национальную сеть в первой половине 2027 года, а полное коммерческое введение в эксплуатацию запланировано на конец того же года.

18 марта глава правительства Польши Дональд Туск объявил, что в течение следующего десятилетия Польша инвестирует один триллион злотых (около $270 млрд) в свою энергетику.

Напомним, что первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

В январе прошлого года правительство Польши одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране АЭС.