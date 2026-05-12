WP: Европейские союзники опасаются за будущее поставок оружия США  для Украины

Союзники в Европе все больше беспокоятся о будущем программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО закупают оружие американского производства для Украины.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Эти опасения возникли на фоне того, как война в Иране истощает американские запасы. Кроме того, источники издания сообщают, что некоторые страны ставят под сомнение то, как Пентагон расходует средства, выделенные в рамках механизма PURL.

Ключевой проблемой являются длительные задержки в продажах американского оружия, вызванные войной в Иране, где американские военные быстро израсходовали свои запасы высокоточного оружия во время совместной операции с Израилем.

По словам чиновников, администрация Трампа не перенаправляла оборудование, обещанное Украине, с момента начала атаки на Иран. Однако европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что нехватка американского оружия, которая уже сказывается на их собственных заказах, может привести к задержкам и для Украины.

Источники сообщают, что некоторые европейские столицы стали более скептично относиться к программе PURL, а некоторые даже не решаются выделить новые средства.

"Европейцы колеблются, потому что растет недоверие и отсутствует уверенность в том, что произойдет с деньгами, поскольку война с Ираном затягивается. Взносы [в PURL] были, но не слишком большие", – отметил собеседник издания.

В течение последнего года администрация Трампа также оказывала давление на европейские столицы, чтобы те покупали американское оружие для собственной обороны, поскольку страны НАТО спешат увеличить военные расходы.

Но в связи с сокращением запасов Пентагона союзники от Европы до Восточной Азии теперь ожидают, что им придется ждать годами, чтобы получить оборудование, которое они уже купили, сказали источники.

Хотя Пентагон рассматривал возможность перенаправления заказов на Ближний Восток, в апреле высокопоставленный чиновник Пентагона и НАТО заверил участников встречи сторонников Киева, что поставки в Украину в рамках PURL "будут продолжаться согласно плану", как сообщили два европейских источника.

Представитель НАТО отметил, что страны выделили на эту инициативу более 5,5 млрд долларов. По его словам, союзники "продолжают вносить взносы в PURL", включая недавние обязательства от Норвегии и Канады, добавив, что срочно необходимое американское оружие, оплаченное союзниками, продолжает поступать в Украину и "имеет реальное значение на поле боя".

Напомним, в прошлом году был введен механизм PURL, который предусматривает закупку странами НАТО американского оружия и его дальнейшие поставки Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Также он оптимистично настроен в отношении того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить необходимые суммы для финансирования закупок американского оружия через инициативу PURL.