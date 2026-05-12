Президент Финляндии призвал Европу не беспокоиться по поводу вывода войск США

Президент Финляндии Александр Стубб призвал в понедельник Европу "успокоиться и снизить уровень напряженности" на фоне опасений по поводу вывода американских войск с европейского континента.

Об этом финский президент заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

Стубб подчеркнул, что США не откажутся от НАТО, несмотря на свои планы по выводу войск из Германии.

Он рассказал, что не согласен с опасениями внутри НАТО после того, как на прошлой неделе США объявили о выводе 5 000 военнослужащих из Германии.

"Соединенные Штаты не уйдут из Европы. Если они хотят проецировать свою силу на такие регионы, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужна прочная опора именно здесь", – подчеркнул президент Финляндии.

По словам Стубба, Европа делает правильный шаг в военном плане, увеличивая расходы на оборону, но часто подрывает эффективность сдерживания паническими заявлениями для общественности.

Он также опроверг мнение, что без Вашингтона Европа будет беззащитной.

Указывая на давнюю военную позицию Финляндии в отношении России, Стубб заявил: "Если мы можем защитить себя, то и НАТО тоже может это сделать".

Напомним, немецкий канцлер Фридрих Мерц также не считает тревожным сигналом для европейской безопасности решение президента США о сокращении американского контингента в Германии.

