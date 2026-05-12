CNN: Трамп всерьёз рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как иранская сторона ведёт переговоры о прекращении войны, и, по словам некоторых его помощников, сейчас он более серьёзно, чем в последние недели, рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, Трамп теряет терпение из-за длительного закрытия Ормузского пролива, а также из-за того, что он воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает им пойти на существенные уступки в переговорах по ядерной программе.

По словам собеседников, последний ответ Ирана, который Трамп назвал "абсолютно неприемлемым" и "глупым", заставил нескольких чиновников усомниться в том, готов ли Тегеран занять серьезную позицию на переговорах.

Источники добавляют, что в администрации существуют различные лагеря, которые рекомендуют разные пути дальнейших действий.

Некоторые, в частности чиновники в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход к давлению на иранцев с целью заставить их сесть за стол переговоров – включая точечные удары, которые еще больше ослабят позицию Тегерана. Другие, однако, по-прежнему настаивают на том, чтобы дать дипломатии шанс, сообщили источники.

Многие в окружении Трампа хотят, чтобы пакистанские посредники были более прямыми в своих коммуникациях с иранцами. Некоторые чиновники задаются вопросом, передают ли пакистанцы агрессивное недовольство Трампа ходом переговоров.

Некоторые представители администрации также считают, что Пакистан часто делится с США более позитивной версией иранской позиции, чем та, которая отражает реальность, сказали два источника.

Страны всего региона и Пакистан прилагают интенсивные усилия, чтобы донести до иранцев, что Трамп разочарован и что это их последний шанс серьезно заняться дипломатией.

Собеседник добавил, что отметил, что США и Иран руководствуются разными критериями терпимости и сроками в своем подходе к переговорам, а Тегеран десятилетиями выдерживает экономическое давление.

В понедельник Трамп вновь встретился со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить варианты дальнейших действий.

Источники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что важное решение о том, как действовать дальше, вряд ли будет принято до отъезда президента в Китай, который запланирован на вторник днем.

Ранее иранское информагентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения относительно условий завершения войны.

Трамп заявил, что ему не нравится ответ Ирана на последние мирные предложения от США, а впоследствии также добавил, что этот ответ является "куском мусора".