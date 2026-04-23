У Суді ЄС кажуть, що італійські центри утримання мігрантів в Албанії не суперечать праву союзу

На думку генерального адвоката Суду ЄС Ніколаса Еміліу, італійські центри утримання мігрантів в Албанії відповідають законодавству ЄС, за умови повного захисту прав мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ніколас Еміліу, генеральний адвокат Суду Європейського Союзу, у висновку, опублікованому в четвер, стверджує, що законодавство ЄС не забороняє країні створювати центри утримання для обробки заяв осіб, яким було відмовлено в наданні притулку, за межами своєї території.

Однак він наголосив, що країна все одно буде зобов’язана дотримуватися гарантій ЄС щодо мігрантів, зокрема права на юридичну допомогу, мовну підтримку та спеціальну допомогу для неповнолітніх та інших вразливих осіб.

Ця юридична консультація з’явилася в той час, коли переговорники ЄС проводять фінальні переговори щодо нових правил, які дозволять країнам ЄС створювати так звані "центри повернення" за межами блоку. Міністри Німеччини та Нідерландів підтвердили минулого місяця, що мають намір реалізувати такі плани до кінця року.

Остаточне рішення суду не обов’язково має збігатися з висновком генерального адвоката, але часто це відбувається.

Цей юридичний висновок, який не має обов’язкової сили, є перемогою для уряду Джорджі Мелоні, чиї плани щодо розгляду заяв та депортації шукачів притулку через центри за межами Італії були обтяжені юридичними проблемами.

У коментарі на X Мелоні заявила, що висновок підтвердив обґрунтованість підходу її уряду та розкритикувала "примусові та безпідставні юридичні тлумачення", які, за її словами, призвели до двох втрачених років.

У 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, поки вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку.

Очікувалось, що в Албанії вдасться розмістити близько 36 тисяч мігрантів на рік, але схема майже одразу наштовхнулась на опір італійських судів, які побачили в ній суперечності з правом ЄС.