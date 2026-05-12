Албания не будет продлевать соглашение с Италией о размещении мигрантов после 2030 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euractiv заявил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

В настоящее время итальянское правительство использует два объекта в Гядере и Шенгзине в качестве центров содержания мигрантов, которым не удалось получить убежище в Италии. Это часть более широких попыток европейских правительств перенести физическое присутствие мигрантов за пределы своих границ.

Пятилетнее соглашение было ратифицировано в начале 2024 года и сопровождалось политическими спорами и юридическими проблемами.

Для продления его действия после 2029 года потребуется продление за несколько месяцев до самого заявленного Албанией срока вступления в Европейский Союз.

"Во-первых, оно заключено на пять лет, и я не уверен, что будет продление. Во-вторых, продления не будет, потому что мы станем членом Европейского Союза. Все пришли к одному и тому же выводу", – сказал Ходжа, имея в виду срок вступления в 2030 году, к которому стремится Албания.

По словам министра, как только Албания вступит в ЕС, "это уже не будет экстерриториальной зоной, это будет территория Европейского Союза".

Он отверг предположение о том, что это может побудить итальянское правительство – которое поддерживает вступление Албании в ЕС – не пускать Албанию в ЕС ради того, чтобы сохранить работу своих лагерей.

"Италии нужна была помощь. Мы помогли. И об этом нельзя забывать", – сказал Ходжа.

В 2023 году Италия и Албания заключили первое для ЕС соглашение о временном размещении мигрантов, пока они ожидают рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища.

Ожидалось, что в Албании удастся разместить около 36 тысяч мигрантов в год, но схема почти сразу натолкнулась на сопротивление итальянских судов, которые увидели в ней противоречия с правом ЕС.

В то же время в апреле 2026 года стало известно, что, по мнению генерального адвоката Суда ЕС Николаса Эмилиу, итальянские центры содержания мигрантов в Албании соответствуют законодательству ЕС при условии полной защиты прав мигрантов.