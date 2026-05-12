Мерц встретится с партнерами по коалиции на фоне острых споров и падения популярности

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится изменить ситуацию в пользу своего правительства, находящегося в затруднительном положении, возобновив реализацию амбициозной программы реформ на фоне резкого падения общественной поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии соберутся, чтобы попытаться достичь консенсуса по плану реформирования налоговой и пенсионной систем страны.

Встреча состоится через пять недель после того, как очередное кризисное заседание закончилось настолько ожесточенным спором, что, по словам осведомленных источников, члены коалиции задались вопросом, не находится ли под угрозой будущее правительства.

Через год после прихода к власти популярность Мерца упала до исторического минимума на фоне того, как он едва пытается утвердить свою власть как в коалиции, так и внутри своей партии.

Мерц пообещал воспользоваться моментом и провести комплексную реформу, включающую систему здравоохранения Германии, снижение налога на прибыль для граждан и обеспечение прочной основы для государственной пенсионной системы на ближайшие десятилетия.

Эти вопросы должны были обсуждать на кризисном заседании, запланированном на выходные 11-12 апреля. Вместе с вице-канцлером и сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем Мерц готовился сформировать большой пакет мер, который определил бы повестку дня коалиции на этот год.

Вместо этого встреча была плохо подготовлена и не имела четкой структуры, а представители ХДС не были готовы идти на уступки. Со своей стороны канцлер неоднократно обвинял СДПГ в нежелании идти на компромисс.

Часы изнурительных и жарких дебатов привели к незначительному набору мер по решению проблемы роста цен на заправках.

На этот раз встреча состоится в Федеральной канцелярии в центре Берлина. По словам чиновника, знакомого с ходом обсуждений, пока рано ожидать конкретный план реформы налога на доходы.

Лидеры партий также пока не планируют проводить пресс-конференцию во время или после встречи во вторник вечером.

Опрос недавно показал, что 76% опрошенных немцев выражают свое недовольство правительством Мерца, в то же время 58% не верят, что действующая правительственная коалиция просуществует до конца своего законодательного срока в 2029 году.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.