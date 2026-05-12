Белый дом объявил дату медицинского обследования Трампа

Президент США Дональд Трамп 26 мая пройдет медицинское обследование в военном госпитале имени Уолтера Рида возле Вашингтона.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Белый дом, информирует "Европейская правда".

В Белом доме отметили, что Трамп пройдет "плановые ежегодные стоматологические и медицинские обследования в рамках регулярной профилактической медицинской помощи".

В США президенты регулярно предоставляют публичную информацию о состоянии своего здоровья.

В то же время в СМИ постоянно появляются спекуляции относительно здоровья Трампа. В частности, в минувшие выходные были сделаны снимки американского президента, на которых видны синяки на его руках, некоторые из них, судя по всему, были скрыты тональным кремом.

Трамп, которому в июне исполнится 80 лет, объяснил появление синяков частыми рукопожатиями. Белый дом назвал причиной прием лекарств, разжижающих кровь.

В июле Белый дом объявил, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью – безобидным заболеванием вен ног, которое встречается преимущественно у пожилых людей.

В прошлом году Трамп проходил медицинское обследование дважды, что является очень необычной практикой для американских президентов, которые обычно проходят одно комплексное обследование в год.

В сентябре он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о смерти