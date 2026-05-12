Каллас розповіла про травневі "кабінетні навчання" з симуляцією сценаріїв нападу на ЄС
Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) розробила документ щодо операціоналізації статті 42.7 Договору про ЄС, яка передбачає спільну відповідь Євросоюзу на зовнішню загрозу, та провела "кабінетні навчання" з його застосування за участю послів держав ЄС.
Про подробиці процесу, як передає кореспондентка "Європейської правди", розповіла висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.
Єврокомісія готує план дій для держав ЄС у разі нападу ззовні, базуючись на ст. 42.7 Договору про ЄС.
"По суті, документ, який ми написали щодо операціоналізації статті 42.7, має три різні сценарії. Перший – це сценарій, коли відбувається напад на країни НАТО. Таким чином, стаття 5 (НАТО) та стаття 42.7 (ЄС) активуються паралельно. Другий (сценарій) – коли йдеться про країну, яка не є частиною НАТО, і застосовується лише стаття 42.7. І третій – коли це нижче порогу дії статті 5, тобто гібридна атака", – розповіла Каллас.
Вона додала, що зазвичай у ЄС не розголошують зміст навчань, коли справа стосується безпекових питань.
"Ми не говоримо публічно про ці навчання, тому що вони насправді демонструють прогалини, які ми маємо. І в цьому полягала мета цих навчань", – зауважила висока представниця ЄС.
Каллас підкреслила, що Євросоюзу все ще треба конкретизувати схеми реагування на зовнішні загрози та атаки.
"Нам потрібно бути більш конкретними: хто що робить? Хто, наприклад, може запросити щось у Комісії, що може зробити Комісія, що може зробити Служба зовнішніх справ, що можуть зробити держави-члени", – сказала вона.
На переконання дипломатки, стаття 42.7 Договору про ЄС є "дуже широкою та нечіткою".
"Нам справді потрібно наповнити її змістом", – наголосила Кая Каллас.
Як повідомляла "Європейська правда", 4 травня 2026 року посли держав ЄС провели у Брюсселі кабінетні "штабні навчання" (tabletop exercises) – симуляцію спільних дій у разі агресії.
У той самий час у деяких країнах-членах ЄС існує побоювання, що обговорення положення про взаємну допомогу в рамках Євросоюзу може дати США привід для скорочення зобов’язань в рамках НАТО.
