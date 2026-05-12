Каллас рассказала о майских "кабинетных учениях" с симуляцией сценариев нападения на ЕС

Европейская служба внешних действий (EEAS) разработала документ по операционализации статьи 42.7 Договора о ЕС, которая предусматривает совместный ответ Евросоюза на внешнюю угрозу, и провела "кабинетные учения" по его применению с участием послов государств ЕС.

О подробностях процесса, как передает корреспондент "Европейской правды", рассказала высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по вопросам безопасности 12 мая.

Еврокомиссия готовит план действий для государств ЕС в случае нападения извне, основываясь на ст. 42.7 Договора о ЕС.

"По сути, документ, который мы написали по операционализации статьи 42.7, имеет три разных сценария. Первый – это сценарий, когда происходит нападение на страны НАТО. Таким образом, статья 5 (НАТО) и статья 42.7 (ЕС) активируются параллельно. Второй (сценарий) – когда речь идет о стране, не являющейся частью НАТО, и применяется только статья 42.7. И третий – когда это ниже порога действия статьи 5, то есть гибридная атака", – рассказала Каллас.

Она добавила, что обычно в ЕС не разглашают содержание учений, когда дело касается вопросов безопасности.

"Мы не говорим публично об этих учениях, потому что они на самом деле демонстрируют существующие у нас пробелы. И в этом заключалась цель этих учений", – отметила высокая представительница ЕС.

Каллас подчеркнула, что Евросоюзу все еще надо конкретизировать схемы реагирования на внешние угрозы и атаки.

"Нам нужно быть более конкретными: кто что делает? Кто, например, может запросить что-то у Комиссии, что может сделать Комиссия, что может сделать Служба внешних действий, что могут сделать государства-члены", – сказала она.

По мнению дипломата, статья 42.7 Договора о ЕС – "очень широкая и нечеткая".

"Нам действительно нужно наполнить ее содержанием", – подчеркнула Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", 4 мая 2026 года послы государств ЕС провели в Брюсселе кабинетные "штабные учения" (tabletop exercises) – симуляцию совместных действий в случае агрессии.

В то же время в некоторых странах-членах ЕС существует опасение, что обсуждение положения о взаимной помощи в рамках Евросоюза может дать США повод для сокращения обязательств в рамках НАТО.

