В армии Эстонии прокомментировали задержки в поставках снарядов к HIMARS

Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило прокомментировал задержки в поставках снарядов к ракетным системам HIMARS, с которыми страна столкнулась из-за войны на Ближнем Востоке.

Заявление командующего эстонской армии приводит ERR.

Как отметил Мерило, он не может сказать, когда поставки возобновятся.

"Но само подразделение готово, просто поступление боеприпасов откладывается. В определенном смысле положительным является то, что сами ракетные системы у нас уже есть, и подготовка может продолжаться согласно плану", – сказал он.

Альтернативой HIMARS может стать южнокорейская реактивная система залпового огня Chunmoo. При этом сбоев в поставках южнокорейских РСЗО не предвидится, как и проблем с поставками ракет к ним.

По словам министра обороны Ханно Певкура, теоретически эти ракеты можно использовать и на HIMARS.

"Теоретически они взаимозаменяемы. На практике, конечно, здесь вступают в силу определенные ограничения – как со стороны правительства США, так и со стороны производителей ракетных систем, которые устанавливают определенные настройки. Но чисто технически разные системы можно использовать совместно и взаимозаменяемо", – сказал Певкур.

В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Впоследствии стало известно, что проблема с задержками поставок американского оружия в Эстонию в первую очередь затронет ракеты к системам HIMARS.