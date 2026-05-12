У Брюсселі перекрили дороги до аеропорту через витік газу

Вранці 12 травня брюссельська поліція закрила всі дороги, що ведуть до міжнародного аеропорту, через витік газу.

Про це аеропорт повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, внаслідок витоку газу єдиним способом дістатися до аеропорту є поїзд.

Наразі не зазначається, коли дорожній рух може бути відновлено.

У грудні 2025 року у Британії висунули звинувачення двом чоловікам у зв’язку з розпиленням сльозогінного газу у паркінгу аеропорту "Гітроу", внаслідок чого постраждали два десятки людей.

Тоді інцидент не вплинув на графік рейсів, але порушив логістику до аеропорту та спричинив великі черги.