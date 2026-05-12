В Брюсселе перекрыли дороги к аэропорту из-за утечки газа
Новости — Вторник, 12 мая 2026, 11:55 —
Утром 12 мая брюссельская полиция закрыла все дороги, ведущие к международному аэропорту, из-за утечки газа.
Об этом аэропорт сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в результате утечки газа единственным способом добраться до аэропорта стал поезд.
Пока не указывается, когда дорожное движение может быть восстановлено.
В декабре 2025 года в Британии предъявили обвинения двум мужчинам в связи с распылением слезоточивого газа в паркинге аэропорта "Хитроу", в результате чего пострадали два десятка человек.
Тогда инцидент не повлиял на график рейсов, но нарушил логистику в аэропорт и вызвал большие очереди.
