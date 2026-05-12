Уже 29 стран готовы присоединиться к соглашению о Спецтрибунале для России

Еще одна страна сообщила Совету Европы о планах присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Этой страной стал Кипр. По словам Сибиги, уже 29 государств намерены присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Это мощный толчок для справедливости. Мы привлечем к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Я призываю все государства, как в Европе, так и в других регионах, присоединиться к этой исторической инициативе. Это вопрос принципов", – добавил глава МИД.

Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.